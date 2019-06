Traffico rifiuti e creazione discariche: arresti in Campania Scoperto uno smaltimento illegale di 10mila tonnellate di rifiuti provenienti da Nord e Campania

I carabinieri del Noe di Milano, in collaborazione con i colleghi di Caserta, hanno arrestato e posto ai domiciliari Giuseppe L., un 50enne di Maddaloni, accusato di traffico di rifiuti.

L'arresto rientra in un'operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti in varie regioni d'Italia: nel mirino dei Carabinieri un'organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive, intestazione fittizia di beni, che avrebbe smaltito illecitamente circa 10mila tonnellate di rifiuti proveninenti dalla Campania e dal Nord Italia.