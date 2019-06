Piano straordinario di controlli nella Terra dei Fuochi Ecco i risultati di una vasta operazione della Guardia di Finanza

Parallelamente all’esecuzione del piano di intervento regionale per il contrasto ai roghi di rifiuti che ha visto, da ultimo, operare insieme, sotto il coordinamento delle rispettive amministrazioni centrali, le Fiamme Gialle e gli Ispettori Territoriali del Lavoro delle diverse province campane, i Reparti territoriali dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno dato avvio ad un’autonoma articolata attività ispettiva avente ad oggetto le aziende del settore tessile e calzaturiero con laboratori attivi nei Comuni della Provincia ricompresi nella c.d. Terra dei Fuochi, al fine di verificarne le condizioni di lavoro e il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione, che spesso sono fonte di illeciti sversamenti nelle campagne limitrofe e di successivi roghi.

Nel dettaglio il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha deciso di rafforzare e ampliare l’azione ispettiva già pianificata con gli Ispettori del Lavoro, provvedendo ad elaborare una specifica analisi del settore attraverso la quale sono state selezionate ulteriori decine di aziende ritenute a forte rischio di illegalità nei cui confronti si è deciso di operare massivamente con interventi coordinati e contestuali in base all’area geografica di riferimento. L’attività ispettiva, che si è quindi sviluppata attraverso una serie di piani a massa nei quali sono state impiegate simultaneamente decine di pattuglie provenienti da tutti i reparti della Provincia. In poche settimane sono state quindi acquisite le informazioni necessarie all’individuazione dei laboratori, sono stati effettuati mirati sopralluoghi e poi pianificati gli interventi palesi.

Complessivamente sono stati ispezionati 116 opifici (di cui 29 unitamente agli Ispettori del Lavoro), operanti per lo più nei comuni ricompresi nella c.d. Terra dei Fuochi, ed in particolare a Sant’Arpino, Lusciano, Carinaro, Gricignano d’Aversa, Teverola, Arienzo, San Felice a Cancello e S. Maria a Vico: un piano di intervento vasto e incisivo per capire lo stato dell’arte del tessuto di piccole imprese che caratterizzano quei territori. I risultati ottenuti hanno confermato purtroppo una forte tendenza all’illegalità d’impresa, con particolare riguardo all’utilizzo di manodopera irregolare, alla mancata attuazione della normativa per la sicurezza dei luoghi di lavoro e alla sistematica elusione delle norme a tutela dell’ambiente.

Nei 116 laboratori ispezionati dalle Fiamme Gialle sono stati trovati all’opera 1.048 operai (con una media di circa 9 lavoratori ad impresa), di cui ben 300 irregolari e, per la gran parte, completamente in nero, con un’incidenza della manodopera irregolare che sfiora il 30% della forza lavoro complessiva. Alla luce della numerosità dei lavoratori irregolari per oltre 40 aziende è stata proposta la sospensione delle attività. Anche sotto il profilo del rispetto della normativa a tutela dell’ambiente i risultati non sono stati meno significativi, atteso che 16 laboratori (oltre il 13% del totale di quelli controllati) sono stati sequestrati per la mancanza di autorizzazione ambientale e per il mancato tracciamento dei rifiuti e degli scarti industriali, mentre ad altri 15 sono state comminate sanzioni amministrative, sempre per violazioni al T.U.A.. In alcuni casi, poi, i militari si sono trovati di fronte a laboratori allestiti in locali del tutto inidonei, ricavati in garage o nei seminterrati di fabbricati, quasi sempre protetti da occhi indiscreti con una serie di accorgimenti finalizzati ad evitare controlli a sorpresa. Così come nel caso dell’unità operativa di un’impresa conto terzista di un noto marchio di abbigliamento, dove i militari della Compagnia di Aversa hanno individuato un deposito adibito a laboratorio occulto sottostante il punto vendita e munito di porte blindate e videosorveglianza, al quale si accedeva dai garage e all’interno del quale operavano in condizioni decisamente insalubri 22 lavoratori in nero, alcuni dei quali immigrati clandestini. O anche il laboratorio dove operavano 13 lavoratori in nero sui 15 totali e che ammassava gli scarti di lavorazione in bustoni neri accatastati al piano superiore del fabbricato, ancora grezzo e privo di muri perimetrali. La discarica improvvisata, dove sono stati sequestrati oltre 1.200 kg di rifiuti, era del tutto visibile dai palazzi adiacenti, contribuendo a deturpare ulteriormente il già precario decoro urbano dell’area. In un altro caso i militari hanno ispezionato un laboratorio tessile completamente abusivo, dove ben 16 extracomunitari, tutti senza alcun contratto, fabbricavano ed assemblavano cuscini, braccioli, fodere di divani e poltrone. I lavoratori erano poi costretti a muoversi negli angusti spazi lasciati liberi dai cumuli di bustoni contenenti gli scarti della lavorazione che occupavano gran parte dell’ingresso e dell’interno del locale. Sono stati poi sequestrati alcuni calzaturifici, dove gli operai sono stati sorpresi ad utilizzare colle industriali e solventi, sebbene i macchinari fossero stati installati in locali umidi e senza il necessario ricambio d’aria, come nel caso del laboratorio approntato in un garage seminterrato dove sono stati rinvenuti, depositati sul pavimento, senza alcuna cautela, prodotti altamente infiammabili poco distanti da cumuli di ritagli di tessuti quali scarti di lavorazione accatastati in attesa di un illecito smaltimento.

Anche questi interventi, dunque, così come i numerosi altri controlli effettuati negli ultimi mesi nei confronti di operatori di altri settori economici, hanno confermato la diffusione del grave fenomeno dell’utilizzo di manodopera irregolare per l’abbattimento dei costi aziendali, che spesso si associa, in una perversa ottica di impresa criminale, all’illecito smaltimento dei rifiuti industriali con grave danno all’intero territorio provinciale e soprattutto ai comuni della c.d. “Terra dei Fuochi”. L’azione repressiva portata a termine testimonia l’attenzione operativa della Guardia di Finanza per il contrasto all’economia sommersa, che, così come l’evasione e le frodi fiscali, altera le regole del mercato e danneggia i cittadini e gli imprenditori onesti.