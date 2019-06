Slot machine illegali: sequestro della Guardia di Finanza Denunce e sanzioni nel casertano

La Guardia di Finanza ha sequestrato in un locale di Recale nel casertano slot machine illegali. Denunciati i gestori del locale con relative sanzioni amministrative pari a 12mila euro.

Tre gli apparecchi sequestrati, tutti regolarmente funzionanti ma non collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e utilizzati, quindi, in totale evasione del Preu, il tributo applicato alle somme raccolte dalle slot machine. Il titolare è risultato inoltre, sprovvisto delle autorizzazioni necessarie, né ha voluto chiarire come avesse reperito e acquistato sul mercato illegale gli apparecchi non denunciati ai Monopoli di Stato.

Imilitari hanno quindi sottoposto le slot a un controllo più approfondito attraverso l’utilizzo degli applicativi informatici Scaams e Cast (Controllo Apparecchi sul Territorio) in uso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma in dotazione anche alla Guardia di Finanza. Una volta attaccati i tablet con il software di controllo alle schede di gioco delle slot, le Fiamme Gialle hanno avuto la certezza che tali apparecchi erano fuori dal circuito illegale e appositamente manipolati per non registrare neanche il volume delle giocate eseguite.

I due responsabili, entrambi di Capodrise, sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati di ricettazione e di esercizio aggravato del gioco d’azzardo, nonché sanzionati amministrativamente per € 12.000.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire i proventi dell’attività illecita e a rintracciare la reale provenienza delle slot machine e delle schede di gioco.

L’intervento delle Fiamme Gialle è l’ulteriore testimonianza che il gioco illegale, privo delle garanzie normative, oltre a sottrarre risorse allo Stato, può tradursi in una vera e propria truffa nei confronti dei giocatori, poiché risultano alterate le modalità di gioco e le stesseprobabilità di vincitaassicurate dalla legge.