Droga lungo l'asse Napoli-Caserta: ancora due arresti Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nuova operazione dei carabinieri

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marcianise, a Napoli Secondigliano, in loocalità Masseria Cardone, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di due persone.

I militari dell’Arma hanno bloccato l’autovettura con a bordo i due rinvenendo, al suo interno, 2 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di gr. 110,00.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro Gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale su disposizione della competente Autorità Giudiziaria.