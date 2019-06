"Suo nipote è nei guai, servono subito 4000 euro" Ancora un'anziana truffata in casa nel casertano

Ancora un'anziana truffata in Campania. E' accaduto nel casertano, a Santa Maria Capua Vetere. La tecnica sempre è la stessa.

Il truffatore si è presentato alla donna, come un amico del nipote di quest'ultima, chiedendole 4000 euro per togliere dai guai il parente della vittima. In contemporanea un'altra persona al telefono fingendo di essere il nipote dell'anziana, in lacrime ha spinto e imbambolato la povera donna a consegnare i soldi richiesti all'amico presente in quel momento con lei in casa. Un piano dunque studiato alla perfezione.

Alla fine il truffatore è riuscito nel suo intento e ha portato via soldi e oro per poi dileguarsi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.