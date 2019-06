Rapina con stupro: preso albanese Ha tentato anche di sfuggire alla cattura

Un latitante albanese di 41 anni, M.Y. ricercato per una condanna a 9 anni per rapina e stupro, è stato arrestato dai carabinieri di Sessa Aurunca (Caserta) mentre, a bordo di un'auto con altre due persone, tentava di fuggire. I carabinieri, che sono stati anche speronati, sono riusciti però a bloccare l'auto: i due connazionali sono riusciti a fuggire mentre M.Y. è stato fermato e trovato in possesso di arnesi da scasso, guanti e passamontagna nascosti nell'abitacolo della vettura. Una volta identificato, è stato accertato che l'albanese era latitante in quanto sfuggito alla cattura dopo una condanna a 9 anni per una rapina e violenza sessuale commessa nel 2002 a Baiano . Dopo l'arresto in flagranza è stata notificata anche la misura cautelare per la quale era ricercato.