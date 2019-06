Incendio in tribunale: indagini in corso Incendio divampato in mattinata, da chiarire se doloso o fortuito

Sono in corso indagini su un incendio scoppiato questa mattina nel tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). I vigili del fuoco sono intervenuti al secondo piano dell'edificio. L'incendio, che avrebbe colpito alcuni fascicoli, è stato domato e dopo circa un'ora si è ripresa l'attività anche se parzialmente. La struttura del settore penale si trova in via Santagata, staccata dal tribunale centrale penale di piazza della Resistenza. Al momento non è possibile stabilire se l'incendio è stato causato per qualche fatalità (una sigaretta non spenta, per esempio) o per causa dolose.