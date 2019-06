Trovato sano e salvo a Cellole il giovane di Roccarainola Era scomparso dalla sua abitazione facendo temere il peggio

Lo hanno trovato in uno stato confusionale all'interno della sua auto, chiusa e priva di aria, divenuta rovente per la prolungata esposizione al sole. Si è temuto per le sorti di un 35enne di Roccarainola, di cui non si avevano notizie da oltre 24 ore.

Era stato il padre 58enne a denunciarne la scomparsa alla Polizia Stradale di Nola. Da qui le indagini e il ritrovamento dell'auto, una Fiat Punto, localizzata nel casertano, a Cellole. Attraverso la sala operativa sono state allertate le pattuglie del vicino distaccamento di Polizia Stradale di Cellole, in attesa dell’arrivo del personale da Nola.

La tempestività dell’intervento ha consentito di rinvenire il veicolo, all’interno del quale i poliziotti hanno trovato la persona scomparsa. L’uomo è stato rapidamente estratto dall'interno della vettura ed accompagnato in ospedale, dove è stato poi raggiunto dai propri familiari.