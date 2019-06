Sequestrati tremila panetti di hashish: tre arresti Lo stupefacente, se immesso in commercio, avrebbe fruttato 700.000 euro circa.

A Melito di Napoli, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marcianise, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, tre persone originarie del napoletano.

I militari dell’Arma, nell’ambito di un servizio finalizzato a contrastare e reprimere fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un prolungato servizio di osservazione, hanno deciso di fare irruzione in un garage a Melito di Napoli alla via Eucalipti dove erano stati appena scaricati alcuni cartoni poi accertato contenere sostanza stupefacente. La conseguente ed immediata perquisizione domiciliare e personale ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare complessivi 3000 panetti di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, con impressa la scritta “Porsche”, per un peso complessivo di 300.00 chilogrammi circa.

Lo stupefacente sequestrato, se immesso in commercio, avrebbe fruttato 700.000euro circa. Gli arrestati, sono stati condotti presso il carcere di Napoli Poggioreale.