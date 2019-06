Scontro moto - cavallo: muore un centauro L'uomo, nella notte, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un cavallo

Incredibile e purtroppo tragico incidente per un centauro casertano sulle strade di Roma. L'uomo, un 52enne di Capua, era in sella alla sua moto nella notte e stava percorrendo la Ostiense nella zona di Tor Di Valle quando si è scontrato con un cavallo libero sulla strada, rimanendo ucciso nell'impatto.

Sul posto è intervenuta la polizia, assieme a polizia locale e 118 dopo che alcuni automobilisti avevano notato la scena, segnalando la presenza di due cavalli per strada e dell'incidente avvenuto. Purtroppo per il centauro non c'è stato nulla da fare.