Uccide un paziente con l'acido: condannata l'infermiera killer A distanza di tre anni, la sentenza del Gup del tribunale di Isernia

E' stata condannata a 30 anni l'infermiera che nel 2016 ad Isernia somministrò acido cloridrico ad un paziente per vendetta, uccidendolo.

Anna Minchella, 46enne, è stata condannata dal Gup del tribunale di Isernia, Arlen Picano, dopo la richiesta di rito abbreviato. La donna era stata arrestata per l'omicidio di Celestino Valentino, il 76enne di Pratella, in provincia di Caserta, ricoverato all'ospedale di Venafro, in provincia di Isernia.

L'acido cloridrico era stato acquistato, come hanno appurato poi gli inquirenti, attraverso un filmato, in un negozio non molto distante dall'ospedale.