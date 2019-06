Truffa e ricettazione: pena definitiva per un 40enne Arrestato dalla Polizia ad Aversa

Un 40enne di Aversa è stato arrestato dalla Polizia all'interno di un locale mentre era in compagnia di alcune persone, essendo destinatario di un ordine di carcerazione del Procuratore generale della Corte di Appello di Trento.

L'uomo, deve scontare 5 anni e 10 mesi per un cumulo di pene relative a reati di associazione finalizzata alla truffa, alla ricettazione e al patrimonio in generale. Reati commessi dal 2015 in varie zone del Nord-Italia.E' ora in carcere a Santa Maria Capua Vetere.