Scontro tra due auto: feriti due bambini L'incidente sulla statale Domitiana

Incidente nel pomeriggio sulla Domiziana in zona Cellule, con due auto che si sono scontrate violentemente. Il bilancio è di quattro persone ferite tra i quali due bambini: tutti sono stati trasportati in ospedale, a Castelvolturno alla Clinica Pineta Grande o a Sessa Aurunca, al San Rocco. Lunghe code nella zona affollata da chi ha trascorso la giornata al mare, per consentire i rilievi del caso.