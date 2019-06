In frantumi lunotto auto della preside: si indaga Si tratta dello stesso Istituto, dove un anno e mezzo fa fu accoltellata al volto una prof

"È successo in mattinata fuori casa mia, in via nazionale 290 di fronte al bar cappuccino. Se qualcuno ha visto qualcosa, può contattarmi in privato?"

A scriverlo in un post su facebook è la dirigente scolastica dell'istituto superiore Bachelet-Majorana, Pina Sgambato.

Un gesto squallido da parte di sconsiderati. Sono stati alcuni vicini di casa, a notare per primim il lunotto posteriore dell' autovettura, una Lancia Y di colore nero, danneggiato lungo la Nazionale Appia.

Si tratta dello stesso Istituto, dove un anno e mezzo fa fu accoltellata al volto da un alunno 17enne la professoressa Franca Di Blasio.

La dirigente, è impegnata attivamente anche in politica, nella minoranza del Consiglio comunale di Santa Maria a Vico, in quanto capogruppo del Pd. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine