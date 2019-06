Di origine marocchina e musulmano diventa carabiniere La bella storia di Badar: da Santa Maria Capua Vetere all'Arma dei Carabinieri

Italiano, di origine marocchina, musulmano praticante e ora carabiniere. E' la bella storia di Badar, raccontata anche da Repubblica: il ragazzo assieme ad altri 396 allievi ha giurato fedeltà alla Repubblica a Torino. Badar Eddine Mennani è nato e cresciuto in provincia di Caserta, ed è diventato carabiniere coronando il sogno di una vita: ha sempre seguito le varie associazioni quando era qui in Campania, poi trasferitosi a Bergamo ha provato il concorso, vincendolo. Tutti, dalla madre agli amici gli fanno i complimenti e raccontano di come per lui i carabinieri siano sempre stati un riferimento ed essere d'aiuto ai cittadini è sempre stato un obiettivo.