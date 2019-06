Centro commerciale: paura per bimba di 3 anni bloccata in auto Le portiere erano bloccate e sono dovuti intervenire i carabinieri

Tanta paura, ma per fortuna nulla di più per una bimba di tre anni, lasciata in auto nel parcheggio di un centro commerciale campano. Il papà ha posteggiato l'auto in una zona ombreggiata, lasciando la bimba dentro poiché avrebbe dovuto svolgere una commissione di pochi minuti, al suo ritorno però le portiere dell'auto non si sono aperte, provocando il panico. Sono dovuti intervenire carabinieri e sanitari del 118 per liberare la piccola, che oltre allo spavento fortunatamente non ha accusato altri problemi.