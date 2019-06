Mare sporco: si muove la Procura Nel mirino gli scarichi e il funzionamento dei depuratori

Hanno fatto il giro del web le immagini del mare giallognolo e tutt'altro che invitante di Castel Volturno. La colpa è stata data alle alghe ma in pochi sono rimasti soddisfatti dalla spiegazione. In aggiunta a ciò pare che sul caso si stia muovendo anche la Procura di Santa Maria Capua Vetere. Nel mirino dei magistrati ci sarebbe la correlazione tra mare sporco, funzionamento dei depuratori ed eventuali responsabilità dei Regi Lagni.

Domani sul posto ci sarà anche il sottosegretario all'ambiente Micillo, con l'ammiraglio della direzione marittima Campania, Giuseppe Velle, per un sopralluogo via mare su tutto il litorale Domizio.