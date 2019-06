Anziana giù dal balcone: tragedia a Santa Maria Capua Vetere Muore una donna di 85 anni. Indagini in corso da parte della Polizia

Tragedia a Santa Maria Capua Vetere. Una donna di 85 anni è stata rinvenuta cadavere dopo essere precipatata al suolo, per cause in corso di accertamento, dal quinto piano di una palazzina. E' successo in via Raffaello. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme dopo aver notato la triste scena. Sul posto i sanitari del 118 ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sull'accadito stanno cercando di fare piena luce gli agenti del Commissariato di Polizia di Santa Maria Capua Vetere.