Follia in città: accoltella la fidanzata incinta Al termine di una lite ha brandito l'arma, ferendo la ragazza al braccio

Ha ferito con un'arma da taglio la fidanzata incinta al termine di una lite per futili motivi. E' accaduto a Santa Maria Capua Vetere, in Via Amendola: probabilmente i due stavano litigando quando il ragazzo ha alzato l'arma, colpendo al braccio, probabilmente alzato per difendersi, la fidanzata, incinta, ferendola in modo lieve. La ragazza, una 20enne del posto, è stata portata all'ospedale Melorio dove è stata medicata e dimessa già in serata. Sul caso indagano gli uomini della polizia.