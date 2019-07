Picchia e minaccia compagna incinta: arrestato Ancora un grave episodio di violenza nel casertano

E' stato arrestato per minacce e maltrattamenti alla compagna incinta. Fine di un incubo per una donna di Santa Maria Capua Vetere. Le manette sono scattate ai polsi di un 32enne del luogo già noto alle forze dell'ordine.

I poliziotti sono intervenuti nell'abitazione della coppia, in seguito all'ennesima aggressione verbale e fisica segnalata dalla donna.

La settimana scorsa c'era stato un altro episodio che aveva costretto la giovane a ricorrere alla cure mediche. L'uomo è stato bloccato e arrestato per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della compagna. E' ora in carcere, in attesa di comparire dinanzi al Gip.