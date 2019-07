Furibonda lite in un condominio, intervengono i carabinieri E' accaduto al rione Margherita

Momenti di tensione ieri sera all'interno del parco residenziale del rione Margherita a Santa Maria Capua Vetere per una rissa che ha avuto come protagonisti due famiglie. Al centro della scazzottata probabilmente una lita scoppiata per motivi di vicinato. La rissa ha interessato più persone ed è stata placata, non senza difficoltà, dai carabinieri della Compagnia accorsi dopo le segnalazioni di alcune persone. Necessario anche l'intervento di un'ambulanza che ha medicato alcune persone rimaste ferite fortunatamente non in modo grave. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri che hanno identificato i componenti dei due nuclei familiari.