Bucano una parete e attendono direttore: rapina alle Poste Colpo ieri mattina all'interno dell'Ufficio di Baia Domizia. I carabinieri analizzano i video

Ci sono i video delle telecamere al centro delle indagini dei carabinieri che indagano sulla rapina messa a segno ieri mattina all'interno dell'ufficio postale di via Degli Oleandri a Baia Domizia, frazione di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Ad agire sicuramente più persone che hanno atteso all'interno dell'ufficio Pt l'arrivo del direttore e degli impiegati. I malviventi hanno guadagnato l'accesso attraverso un foro fatto in una parete. Hanno atteso l'alba e all'apertura hanno fatto irruzione tra lo stupore di clienti – presenti anche alcuni turisti -. i banditi hanno atteso l'apertura della cassaforte e si sono impossessati di alcune migliaia di euro prima di scappare e far perdere le proprie tracce. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del colpo.