Universiadi: controlli anti terrorismo nel casertano 3.000 identificati, 2 arrestati, 6 indagati nell'attività della Polizia

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania, sotto l'attenta direzione del Questrore Michele Spina ha innalzato il livello di guardia intensificando le misure di osservazione e vigilanza negli scali ferroviari, per contribuire alla sicurezza della XXX edizione delle Universiadi, importantissima manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo, che coinvolge anche il trasporto ferroviario, facendo registrare un sensibile aumento dei viaggiatori che, anche grazie alla predisposizione di corse straordinarie per tutta la durata della manifestazione, utilizzano il treno per raggiungere i 62 siti interessati dall’evento, distribuiti non solo nella città di Napoli, ma in tutta la regione Campania.

Nell’ottica di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica e di garantire l’ordinato svolgimento del servizio ferroviario, sia all’interno degli impianti sia a bordo dei convogli, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi allo stadio San Paolo è stato ulteriormente rinforzato il dispositivo di sicurezza delle stazioni di Napoli Centrale e Campi Flegrei anche con l’impiego di agenti arrivati dalla Polizia Ferroviaria di tutta Italia.

Nelle stazioni di Napoli, Caserta e Salerno, che ospitano i Villaggi degli Atleti, e in altri importanti scali ferroviari gli accessi sono stati ristretti in modo da convogliare le persone in transito attraverso i varchi presidiati dalle pattuglie della Polizia Ferroviaria, che hanno controllato i sospetti con gli smartphone che consentono la lettura ottica dei documenti elettronici ed i metal detector in dotazione.

Nel periodo preso in esame – dal 1 al 5 luglio - l’intensificazione dei servizi istituzionali è stata attuata con l’impiego di 215 pattuglie in stazione, 58 a bordo treno e con numerosi servizi di vigilanza lungo le linee ferroviarie ed antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. Sono state sottoposte a controllo 3.000 persone, 2 stranieri sono stati arrestati per furto aggravato e 6 persone sono state indagate per reati quali inottemperanza al foglio di via obbligatorio, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete false; ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, due stranieri irregolari sul territorio nazionale ed uno deferito per un delitto colposo di pericolo, dopo che aveva appiccato il fuoco nei pressi della strada ferrata in provincia di Caserta.