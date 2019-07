Droga: arrestato corriere internazionale nel casertano Il latitante faceva parte di una banda di etiopi tra il Nord Africa e l’Europa.

La Polizia ha arrestato un 29enne di Aversa colpito da un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il tribunale ordinario di Civitavecchia.

Dovrà scontare la pena definitiva di 5 anni e 4 mesi di reclusione poiché condannato per essere stato il corriere della droga di una banda di etiopi che facevano la spola tra il Nord Africa e l’Europa.

Già fermato nel 2015 presso l’Aeroporto di Fiumicino, era stato trovato in possesso di droga Khat pronta per giungere nei paesi nord europei e rifornire i mercati locali. Dalle indagini effettuate è emerso che durante uno dei suoi viaggi - proveniva dall’Etiopia - era stato fermato ed arrestato nel 2016 a Londra, paese nel quale è stato anche ristretto in regime cautelare.

Il latitante è stato rintracciato a Trentola Ducenta dove la polizia giudiziaria ha proceduto al suo arresto. E' ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.