Furti di Range Rover: banda campana attiva al nord Emesse otto ordinanze di custodia cautelare

Figurano anche Caserta e Napoli nell'inchiesta della Procura di Bologna sfociata in otto ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite all’alba dalla Squadra Mobile di Bologna, in collaborazione con i colleghi campani.

Le persone arrestate farebbero parte di una banda specializzata nei furti di autovetture di grossa cilindrata. Si tratterebbe di un gruppo campano, con una base logistica nella città di Bologna, che tra marzo e maggio dello scorso anno si sarebbe reso responsabile di una serie di furti di Range Rover nel nord Italia.