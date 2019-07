Avvovato e medico, minacciati di morte per un orologio E' successo a Villaricca, nel napoletano

Avvovato e medico, minacciati di morte a mano armata per un orologio. E' successo a Villaricca. A farne le spese, l'avvocato Raffaele Gaetano Crisileo di Santa Maria Capua Vetere. L'immediato intervento dei carabinieri, ha messo in fuga i malviventi che alla fine sono stati arrestati. Crisileo ha voluto ringraziare i carabinieri per il prezioso lavoro svolto. Per i due professionisti, solo tanto spavento, ma fortunatamente nessun altro contatto