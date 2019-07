Terra dei fuochi: nuovi sequestri e denunce in Campania Piano d’azione per il contrastare l'incendio dei rifiuti

Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti in Campania. Operazioni interforze di vigilanza del territorio nei comuni di Napoli, Qualiano, Villaricca e San Tammaro.

In campo undici equipaggi, per un totale di trentadue unità appartenenti al Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, all’Arma dei Carabinieri e alle Polizie locali dei Comuni interessati. L’individuazione degli obiettivi è stata effettuata anche grazie all’impiego dei droni del Raggruppamento Campania.

Sono state controllate attività commerciali, fondi e depositi abusivi di rifiuti (due sono stati sequestrati), dieci persone (di cui quattro sanzionate per sversamento illecito di rifiuti per oltre 2.000 euro) e cinque veicoli (di cui due sequestrati).

In particolare, a San Tammaro è stato verificato che un fondo agricolo con annesso fabbricato, già recentemente sottoposto a sequestro, continuava a essere utilizzato come sito di stoccaggio abusivo di rifiuti, costituiti in prevalenza da un’enorme quantità di imballaggi per il trasporto di prodotti ortofrutticoli. Le ricognizioni aeree, effettuate con i droni dell’Esercito, hanno evidenziato il progressivo incremento degli sversamenti anche di materiale plastico e l’abbandono di veicoli. La particolarità dei prodotti illecitamente depositati e la facile accessibilità esponevano il sito a pericolo di incendio, come peraltro già verificatosi in un contesto con evidenti criticità per la presenza di ulteriori attività illegali. Nella stessa circostanza, infatti, sono state denunciate altre due persone per gestione abusiva, su area pubblica, di imballaggi usati.

A Qualiano invece è stato sequestrato un box auto adibito a deposito di rifiuti speciali, mentre a Napoli è stato sanzionato il titolare di un’attività commerciale perché sorpreso a sversare illecitamente materiale di risulta.

Nei pressi del campo Rom di Scampia, sono stati controllati tre veicoli che trasportavano rifiuti. Il conducente di uno di tali mezzi è stato denunciato perché depositava materiale anche pericoloso all’interno del campo. Sempre nell’area di Scampia è stato sequestrato un veicolo, sprovvisto di documenti di circolazione e assicurativi, con due persone a bordo, sorprese a sversare materiale edile.