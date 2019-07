Azzannata da cani randagi: paura per una donna Gli animali l'hanno circondata e aggredita

Paura a Marcianise per una donna che all'uscita dall'ospedale è stata azzannata da un gruppo di randagi. La donna ha dovuto anche far ricorso alle cure dei medici per rimediare alle ferite inferte dagli animali e prevenire conseguenze gravi. Gli animali l'hanno accerchiata e morsa, con la donna che ha iniziato a urlare, terrorizzata, riuscendo solo dopo alcuni minuti di paura a mettere in fuga il branco.