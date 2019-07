Droga nascosta in villa comunale: arrestato gambiano Teneva hashish occultato tra la vegetazione della villetta comunale

Un immigrato del Gambia, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Marcianise (Caserta). L'extracomunitario, Sellou Camera, 24 anni, è stato colto in flagrante mentre prelevava dell'hashish che aveva nascosto tra la vegetazione dell'emiciclo della villa comunale di San Nicola la Strada (Caserta), zona a ridosso di viale Carlo III, raduno giornaliero di immigrati che si offrono per lavare i parabrezza agli automobilisti fermi ai semafori. I carabinieri hanno sequestrato a Camera 2,8 grammi di sostanza stupefacente. L'uomo verrà giudicato con rito direttissimo nelle prossime ore.