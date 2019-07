Tentato assalto al bancomat a Capua: colpo fallito Scatta l'allarme, arrivano i vigilantes e ladri in fuga

Hanno tentato di forzare la porta d'ingresso di una banca ma non ci sono riusciti e il colpo è fallito. E' successo nelle notte, nel mirino lo sportello bancomat della Banca di credito cooperativo Terra di lavoro di Capua, in via Falco.

I malviventi, una banda composta da più persone, hanno provato a forzare la porta di ingresso dell’istituto di credito per poter scardinare il bancomat, ma sono stati messi in fuga dal sistema d’allarme collegato ai vigilantes i quali in pochissimi minuti sono riusciti a giungere sul posto. Al loro arrivo, però, i ladri erano già fuggiti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.