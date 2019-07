Fa retromarcia con l'auto: investe e uccide la madre Tragico incidente nel cortile di casa

Dramma a Caserta: una donna di 77anni di Macerata Campania è morta nella notte all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta a seguito delle gravi ferite riportate dopo essere stata investita dall'auto della figlia. Un tragico incidente: la figlia, nel fare retromarcia nel cortile di casa, avrebbe investito la madre non accorgendosi della sua presenza, per poi rendersi conto dell'accaduto chiamando subito il 118. L'esatta dinamica tuttavia è oggetto di indagine, con la salma che è stata sequestrata in attesa dell'autopsia.