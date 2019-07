Da giorni al sole e senz'acqua su balcone: cagnolina salvata Sarebbe morta a breve: i proprietari l'avevano lasciata su un balcone senza cibo nè acqua

Era stata chiusa fuori da un balcone, sotto il sole cocente, senza venir mai pulita e dunque tra feci e urine e senza cibo né acqua: era la situazione in cui è stata trovata a Caserta una cagnolina, salvata a poche ore da una morte atroce dalle guardie zoofile Oipa e dai Vigili del Fuoco.

I condomini, preoccupati dalla situazione, avevano provato a rimediare calando con un secchio cibo e acqua al povero animale, allertando poi le guardie zoofile. I proprietari erano assenti da molto e le guardie hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco. La cagnolina è stata presa e portata in una clinica: era in pessime condizioni, con temperatura oltre i 40 gradi, tachicardia , iperventilazione, e a breve sarebbe morta. I proprietari sono stati denunciati.