Trovato con oltre 200 carte di credito e 7000 euro: denunciato Indagini in corso da parte dei carabinieri di Caserta

Un uomo, già agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito e pagamento. Si tratta di un 26enne del luogo, trovato in possesso di 200 carte di credito rubate e 7.000 euro in contanti.

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 219 lettere aventi mittente una banca e destinatari soggetti privati, all’interno delle quali erano contenute altrettante carte di credito dell’istituto bancario, lettera di trasmissione e l’indicazione delle generalità dei destinatari, una carta di credito emessa da una banca con relativa lettera di trasmissione del codice pin da parte dell’istituto di credito.