Fuga di gas, rocambolesco salvataggio a Cellole Il gesto eroico di un assessore e un militare in soccorso ad una donna

Un salvataggio di quelli rocamboleschi, a Cellole, in provincia di Caserta, nell'abitazione di una donna, interessata da una fuga di gas. Sono stati attimi di ansia e consitazione. Ma il gesto eroico dell'assessore Giovanni Di Meo e di un militare dell'esercito, il caporal maggiore scelto Guido Vaccariello, ha scongiurato la tragedia. E' successo in via Manzoni. La donna si era accorta in tempo dell'odore del gas proveniente dal tubo dell'impianto e aveva così dato l'allarme. Sono stati proprio i due soccorritori a forzare una porta di ferro e a chiudere la valvola del gas in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno poi messo in sicurezza l'immobile e la zona circostante. Sul posto anche i carabinieri.