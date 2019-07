Il Comune sfratta la onlus che ospita migranti L'associazione non avrebbe mai pagato il canone di locazione

Problemi anche a Caserta tra Comune e Onlus. Nei giorni scorsi è arrivata l'ordinanza di sfratto per la Onlus il Girasole, che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Sfratto che arriva per morosità.

La onlus utilizzava un complesso di proprietà del comune nella frazione Vacchiera dal 2016 e non avrebbe mai corrisposto il canone di locazione pattuito, accumulando ritardi e ignorando i solleciti dell'ente.

Il dirigente comunale per questi motivi ha firmato l'ordinanza di sfratto ma la onlus ha immediatamente presentato ricorso al Tar chiedendo la sospensiva del provvedimento.

Secondo la Onlus il mancato pagamento sarebbe dovuto alle spese sostenute per lavori all'interno della struttura.