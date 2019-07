Terra dei fuochi, Costa: "Dichiarata guerra agli ecocriminali" Il ministro commenta le operazioni contro i roghi tossici

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in una nota afferma: "L'operazione del nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale a Grazzanise, in provincia di Caserta, e' un vero e proprio colpo contro gli eco-criminali responsabili di aver appiccato roghi tossici nella Terra dei fuochi. Complimenti ai Carabinieri forestali che hanno operato nell'ambito di un'indagine piu' ampia, diretta dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La combustione illecita dei rifiuti, costituiti da cassette in plastica, in legno e in cartone, e' avvenuta nell'area adiacente un'azienda agricola di Grazzanise, in provincia di Caserta. Per non destare attenzione, la combustione e' stata fatta in bidoni in ferro, che trattengono il fumo. I bidoni gia' pronti per la combustione, contenenti cassette in plastica in disuso, e le notevoli quantita' di ceneri rinvenute dai militari che hanno operato sull'area sono stati testimonianza di come si ricorresse, in maniera reiterata, alla tecnica criminale dello smaltimento illecito dei rifiuti mediante l'accensione dei cosiddetti "roghi tossici". Il contrasto di questo fenomeno costituisce uno dei principali obiettivi dei Carabinieri forestali, del reparto specializzato dell'Arma in materia ambientale, e rientra nelle priorita' della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Non abbasseremo mai la guardia sui roghi tossici, specialmente nella Terra dei fuochi - conclude il ministro Costa. I criminali dell'ambiente e i loro giri di malaffare vanno smascherati. Conosco bene gli eco-criminali, che in passato ho arrestato: persone senza scrupoli disposte ad avvelenare la propria terra pur di racimolare profitti. Chi inquina deve pagare: il disegno di legge 'Terra mia' prevede misure come il Daspo proprio per chi inquina".