Preso lo stalker di Giorgia Meloni: è un campano Aveva inviato vari messaggi intimidatori alla leader di Fratelli d'Italia

Lo hanno arrestato a Trentola Ducenta, con l'accusa di Stalking nei confronti del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e posto ai domiciliari. L'uomo avrebbe mandato diversi messaggi su Facebook alla Meloni, dai contenuti intimidatori. Dopo la denuncia la Digos di Roma ha iniziato le indagini, e una volta accertata l'identità dell'uomo gli agenti ne hanno controllato gli spostamenti: fermato alla stazione di Roma Termini sarebbe stato proprio l'uomo a dire che era nella capitale per cercare l'abitazione romana della Meloni. Per questo oltre ai domiciliari l'uomo è stato sottoposto anche al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per due anni in provincia di Roma.