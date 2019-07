Bimbo morto in piscina: effettuata autopsia, venerdì funerali Il bambino era a una festa coi genitori ed era morto dopo essere finito in piscina

E' stata effettuata questa mattina l'autopsia sul corpo del piccolo Davide Marciano, il bimbo di tre anni di Maddaloni (Caserta), morto giovedì scorso nella piscina del locale 'Kora' di Lucrino Pozzuoli (Napoli). Ed è stata fissata la data del funerale per il 2 agosto, alle ore 16, nella chiesa Corpus Domini in piazza de Sivo a Maddaloni (Caserta). Chiarita la posizione in Procura dei genitori Luigi Marciano e Rosa Russo, risultano indagati: il proprietario della struttura, il responsabile di sala e due animatori presenti durante i festeggiamenti del matrimonio. Sono tutti accusati di concorso in omicidio colposo. Pasquale Monetti è il consulente tecnico medico legale presente questa mattina, per la famiglia del piccolo Davide, all'autopsia con l'avvocato Vincenzo Stravino e l'avvocato Annamaria Picascia per il responsabile di sala