Spaccio: due gambiani in manette Beccati a San Nicola La Strada

- I carabinieri del nucleo operativo di Marcianise (Caserta) hanno arrestato a San Nicola La Strada (Caserta) due extracomunitari del Gambia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due ventenni senza fissa dimora erano in possesso di oltre 2 grammi di hashish ceduti a un acquirente segnalato alla prefettura. Gli arrestati sono stati trovati in possesso anche di 165 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Gli immigrati ora si trovano in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.