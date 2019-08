Agguato davanti al supermercato a colpi di bastone In ospedale il dirigente di una nota struttura commerciale

Si indaga sulla misteriosa aggressione ai danni di un dirigente di una nota struttura commerciale, avvenuta a Gricignano d'Aversa in provincia di Caserta. L'uomo, sarebbe stato avvicinato da tre persone armate di bastoni e colpito più volte tanto da dover fare ricorso alle cure dei medici in ospedale. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia. Non si esclude una vendetta personale. Ma al momento non viene esclusa nessuna pista.