Grave incidente nella notte: coinvolti anche bambini Carambola sulle strade con una vettura capovolta: sei feriti, nessuno sarebbe in pericolo di vita

Grave incidente nella notte sulla Nola – Villa Literno, poco dopo lo svincolo Giugliano – Marcianise. Per cause ancora da accertare si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto almeno quattro veicoli, con uno di questi che si è ribaltato. Momenti di panico sul posto visto che tra gli occupanti delle auto coinvolte c'erano anche dei bambini.

Sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco per estrarre delle lamiere gli occupanti dell'auto capovolta. Il bilancio è di sei feriti, per fortuna nessuno però sarebbe in pericolo di vita.