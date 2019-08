Aveva illegalmente armi in casa: denunciato Pistole e fucili detenuti illegalmente

Aveva un piccolo arsenale in casa il 54enne arrestato dai carabinieri a Caserta. I militari della compagnia del capoluogo hanno sequestrato a casa dell'uomo, in via Rossetti, una pistola marca Smith&Wesson calibro 38, con 6 cartucce inserite nel tamburo, un fucile Franchi calibro 12, con 4 cartucce nel serbatoio, un fucile Beretta, 10 cartucce calibro 38 e 17 cartucce calibro 12. Le armi erano tutte detenute illegalmente. Il 54enne e' stato posto ai domiciliari. All'operazione hanno preso parte anche i militari della Compagnia di Intervento Operativo del 14 Battaglione Carabinieri "Calabria".