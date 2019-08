Tragico incidente: muore ragazzo di 20anni Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il muro di un'abitazione

Tragedia sulle strade casertane nella notte. Un ragazzo di vent'anni, alla guida della sua auto è morto dopo un violentissimo impatto in Viale Ferrovia a Teano. Il ragazzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi tra un albero e il muro di un'abitazione. Il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Subito è stato caricato sull'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dov'è spirato qualche ora dopo il ricovero.