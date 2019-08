Ladro tenta rapina, passante lo blocca e lo fa arrestare Il ladro, un nigeriano, voleva rapinare una donna che aveva appena prelevato soldi al bancomat

Blocca il ladro dopo un tentativo di rapina e lo fa arrestare. E' finito agli arresti domiciliari il cittadino nigeriano H. R. N., 22 anni, irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato fermato da un passante, un quarantenne del luogo che, nel transitare nei pressi dell'ufficio Postale di Frignano, è intervenuto in aiuto ad una donna di Casaluce (Caserta) che dopo aver prelevato la somma di 600 euro al Postmat, in evidente stato di agitazione, stava tentando di scappare dal tentativo di rapina da parte del nigeriano. Allertati i carabinieri della stazione di Frignano H.R.N. veniva dichiarato in arresto e accompagnato agli arresti domiciliari.