Ennesimo scontro lungo la Telesina, muore un giovane Tragico incidente tra un'auto e un Camion nei pressi dello svincolo per Dragoni

Statale telesina ancora teatro di un incidente mortale. L'ennesimo registrato negli anni lungo la pericolosissima arteria che da decenni attende il raddoppio. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Caserta, nel tratto della Statale 372 tra gli svincoli Dragoni e Baia e Latina, dove una Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un camion che proveniva in direzione opposta. Un morto e una persona ferita il drammatico bilancio. A perdere la vita è stato il conducente dell'auto. Si tratta di un giovane della zona. Inutile il tentativo dei soccorritori di strapparlo ad un destino crudele. Al loro arrivo il 29enne era già morto tra le lamiere contorte dell'abitacolo ridotto ad un ammasso deforme di ferro.

La vittima è un 29enne di Piedimonte Matese che stava tornando a casa. Traffico bloccato lungo l'arteria per oltre due ore. Tempo necessario per il recupero della salma da parte di vigili del fuoco e sanitari del 118 e per i rilievi effettuati da polizia e carabinieri. Ferite lievi per il coducente del camion trasportato in ospedale per accertamenti.