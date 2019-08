Salvini: annullato il tour sulle spiagge campane Domani il comitato per l'ordine e la sicurezza a Castelvolturno, poi farà ritorno a Roma

Niente più tour sulle spiagge della Campania per Salvini, ma solo il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alle 11 a Castel Volturno e poi il ritorno a Roma. Dunque niente più appuntamenti a Baia Domizia e a Cellole, come inizialmente previsto nel programma “Estate Italiana” del vicepremier.

Complice la crisi di governo, il ministro dell'Interno ha dovuto rinunciare a parte del suo beach tour per tenere sotto controllo la situazione.

La notizia di Salvini sulle spiagge del litorale domitio aveva fatto attivare anche i centri sociali, che avevanbo deciso di accoglierlo a suon di gavettoni.