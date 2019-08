Bulgari ridotti in schiavitù: maxi multe all'azienda 16 persone, malpagate e sfruttate scoperte in un'azienda agricola

Sedici bulgari malpagati e sfruttati scoperti in un'azienda agricola: I carabinieri della Compagnia di Maddaloni nel corso di un servizio svolto nel comune di San Tammaro in località Mulino, unitamente a quelli del N.I.L. e del N.A.S. di Caserta, finalizzato al contrastare l’illecita occupazione della manodopera in agricoltura e verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, hanno denunciato due persone, rispettivamente il titolare di un’azienda agricola di quell’agro, ritenuto responsabile di aver ammesso a lavoro 16 cittadini di nazionalità bulgara in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno e retribuendoli in modo difforme da quanto previsto, violando, nel contempo anche altre norme amministrative, e un cittadino bulgaro, ritenuto responsabile di aver reclutato manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento.

I carabinieri intervenuti hanno contestualmente redatto un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, elevando contravvenzioni penali per euro 58.248,00 e amministrative per euro 36.000,00.

Il mezzo utilizzato per il trasporto della manodopera, è stato sottoposto a sequestro.