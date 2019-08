Agguato a colpi di fucile: arrestato un 23enne Con altri complici aveva sparato agli occupanti di una Panda

Agguato a colpi d'arma da fuoco a Castel Volturno. In località Destra Volturno un gruppo armato ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro una Panda che stava transitando, ferendo uno degli occupanti, un 23enne, alla spalla.

Per questo motivo la Polizia ha arrestato un 23enne di Cardito, Luigi D.A., ed è alla ricerca dei quattro presunti complici. Sulla Panda sono stati trovati pallini tipici dei fucili da caccia, che hanno infranto il lunotto posteriore e colpito alla spalla il 23enne, ferendolo per fortuna solo di striscio.