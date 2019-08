Gravissimo incidente: si prega per due fidanzati Schianto contro lo spartitraffico: lei è gravissima

Gravissimo incidente per una coppia di San prisco questa mattina, sulla strada Cassino – Formia.

I due venticinquenni viaggiavano su un auto che si è schiantata contro lo spartitraffico in maniera molto violenta: la vettura si è ridotta in un ammasso di lamiere e la situazione è apparsa subito gravissima per i due occupanti. Il ragazzo è stato portato all'ospedale di Cassino mentre la ragazza è stata portata a Roma in elicottero, al policlinico Umberto I. Sono le condizioni della ragazza a preoccupare maggiormente.