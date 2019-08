Choc in centro: 70 enne si uccide impiccandosi al cancello La scena è stata notata dai passanti che hanno chiamato i soccorsi, inutilmente

Choc a Villa Literno per un uomo che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi al cancello della sua abitazione. Protagonista del gesto un 70enne, conosciuto in città per le attività che svolge anche al servizio della locale parrocchia. Il gesto è stato notato da alcuni passanti che seppur scioccati dalla scena hanno chiamato i soccorsi: non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri